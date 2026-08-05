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05.08.2026 06:37:00
Japan Airlines: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Japan Airlines hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 0.03 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.210 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.29 Milliarden USD – ein Plus von 0.86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Japan Airlines 3.26 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
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