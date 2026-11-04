Japan Airlines gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Japan Airlines hat am 02.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 70.82 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 90.07 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 575.24 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 12.17 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 512.84 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch