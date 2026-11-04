Japan Airlines: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Japan Airlines hat am 02.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 0.22 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Japan Airlines 0.310 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat Japan Airlines im vergangenen Quartal 3.61 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3.84 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Japan Airlines 3.48 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch