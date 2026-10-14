Embraer Aktie 12124688 / US29082A1079
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14.10.2026 16:13:13
Japan Airlines bestellt Embraer E190-E2 für Regionaltochter
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
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09.08.26
|Ausblick: Embraer stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
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26.07.26
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07.05.26
|Ausblick: Embraer legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
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23.04.26
|Erste Schätzungen: Embraer gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Japan Airlines Corp.
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ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
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Der heimische Aktienmarkt verzeichnet am Donnerstag Gewinne. Der deutsche Leitindex präsentiert sich mit Abschlägen. Der Dow legt im Donnerstagshandel zu. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag tief abwärts.