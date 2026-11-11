Janus Parent zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Janus Parent hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Janus Parent hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.10 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.110 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2.83 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 213.1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 219.3 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch