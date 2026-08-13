Janus Parent gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Janus Parent hat am 11.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.08 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 233.5 Millionen USD gegenüber 228.1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch