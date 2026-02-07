Apple Aktie 908440 / US0378331005
07.02.2026 10:14:00
Januar: Was Analysten von der Apple-Aktie erwarten
Im vergangenen Monat haben einige Analysten die Apple-Aktie in den Fokus genommen.
Die Apple-Aktie wurde im Januar 2026 von 22 Experten analysiert.
15 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 6 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, 1 Analyst stuft das Papier mit Verkaufen ein.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 306,32 USD für die Apple-Aktie, was einem Anstieg von 46,84 USD zum aktuellen NAS-Kurs in Höhe von 259,48 USD entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|239,00 USD
|-7,89
|30.01.2026
|Jefferies & Company Inc.
|286,54 USD
|10,43
|30.01.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|330,00 USD
|27,18
|30.01.2026
|UBS AG
|280,00 USD
|7,91
|30.01.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|325,00 USD
|25,25
|30.01.2026
|Bernstein Research
|325,00 USD
|25,25
|27.01.2026
|Jefferies & Company Inc.
|276,47 USD
|6,55
|26.01.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|315,00 USD
|21,40
|26.01.2026
|UBS AG
|280,00 USD
|7,91
|21.01.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|320,00 USD
|23,32
|20.01.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|305,00 USD
|17,54
|13.01.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|305,00 USD
|17,54
|06.01.2026
Redaktion finanzen.ch
