Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’503 0.3%  SPI 18’638 0.3%  Dow 50’116 2.5%  DAX 24’721 0.9%  Euro 0.9171 0.0%  EStoxx50 5’998 1.2%  Gold 4’959 3.8%  Bitcoin 55’453 13.4%  Dollar 0.7759 -0.3%  Öl 68.1 1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Luzerner Kantonalbank125293061Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Januar: Was Analysten von der Apple-Aktie erwarten
So entwickeln sich Goldpreis & Co. am Samstagvormittag
Beförderungen: Wie schnell muss man im Job aufsteigen?
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Samstagvormittag
NVIDIA-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Januar
Suche...

Apple Aktie 908440 / US0378331005

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Einstufungen 07.02.2026 10:14:00

Januar: Was Analysten von der Apple-Aktie erwarten

Januar: Was Analysten von der Apple-Aktie erwarten

Im vergangenen Monat haben einige Analysten die Apple-Aktie in den Fokus genommen.

Apple
20800.00 ARS 1.12%
Kaufen Verkaufen

Die Apple-Aktie wurde im Januar 2026 von 22 Experten analysiert.

15 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 6 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, 1 Analyst stuft das Papier mit Verkaufen ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 306,32 USD für die Apple-Aktie, was einem Anstieg von 46,84 USD zum aktuellen NAS-Kurs in Höhe von 259,48 USD entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Barclays Capital239,00 USD-7,8930.01.2026
Jefferies & Company Inc.286,54 USD10,4330.01.2026
Goldman Sachs Group Inc.330,00 USD27,1830.01.2026
UBS AG280,00 USD7,9130.01.2026
JP Morgan Chase & Co.325,00 USD25,2530.01.2026
Bernstein Research325,00 USD25,2527.01.2026
Jefferies & Company Inc.276,47 USD6,5526.01.2026
JP Morgan Chase & Co.315,00 USD21,4026.01.2026
UBS AG280,00 USD7,9121.01.2026
Goldman Sachs Group Inc.320,00 USD23,3220.01.2026
JP Morgan Chase & Co.305,00 USD17,5413.01.2026
JP Morgan Chase & Co.305,00 USD17,5406.01.2026

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Apple-Aktie fester: iKonzern steigert Umsatz und Gewinn - Erwartungen übertroffen
Apples iPhone ohne Case nutzen - Das spricht dafür und dagegen
Wachstumsmarkt Smartphone: Apple verdrängt Samsung 2025 von der Weltspitze

Bildquelle: pio3 / Shutterstock.com,Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com