Januar 2026: Analysten sehen Potenzial bei Zurich Insurance-Aktie

Die Zurich Insurance-Aktie wurde im Januar 2026 von 7 Experten analysiert.

2 Experten stufen die Zurich Insurance-Aktie als Kauf ein, 4 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, 1 Analyst empfiehlt die Zurich Insurance-Aktie zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 563,43 CHF beziffert, während sich der aktuelle SWX-Aktienkurs von Zurich Insurance auf 549,00 CHF beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Jefferies & Company Inc. 520,00 CHF -5,28 29.01.2026 Jefferies & Company Inc. 520,00 CHF -5,28 22.01.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 642,00 CHF 16,94 20.01.2026 Jefferies & Company Inc. 520,00 CHF -5,28 19.01.2026 JP Morgan Chase & Co. 525,00 CHF -4,37 19.01.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 642,00 CHF 16,94 08.01.2026 Deutsche Bank AG 575,00 CHF 4,74 07.01.2026

Redaktion finanzen.ch