Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|Analysten-Meinungen
|
31.01.2026 18:00:38
Januar 2026: Analysten sehen Potenzial bei Zurich Insurance-Aktie
So haben Experten die Zurich Insurance-Aktie im vergangenen Monat eingeschätzt.
Zurich Insurance
550.04 CHF 0.11%
Die Zurich Insurance-Aktie wurde im Januar 2026 von 7 Experten analysiert.
2 Experten stufen die Zurich Insurance-Aktie als Kauf ein, 4 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, 1 Analyst empfiehlt die Zurich Insurance-Aktie zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 563,43 CHF beziffert, während sich der aktuelle SWX-Aktienkurs von Zurich Insurance auf 549,00 CHF beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|520,00 CHF
|-5,28
|29.01.2026
|Jefferies & Company Inc.
|520,00 CHF
|-5,28
|22.01.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|642,00 CHF
|16,94
|20.01.2026
|Jefferies & Company Inc.
|520,00 CHF
|-5,28
|19.01.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|525,00 CHF
|-4,37
|19.01.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|642,00 CHF
|16,94
|08.01.2026
|Deutsche Bank AG
|575,00 CHF
|4,74
|07.01.2026
Redaktion finanzen.ch
Bildquelle: Zurich Gruppe Deutschland
Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)
|
30.01.26
|Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Nachmittag mit positiven Vorzeichen (finanzen.ch)
|
30.01.26