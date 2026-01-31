Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Analysten-Meinungen 31.01.2026 18:00:38

Januar 2026: Analysten sehen Potenzial bei Zurich Insurance-Aktie

Januar 2026: Analysten sehen Potenzial bei Zurich Insurance-Aktie

So haben Experten die Zurich Insurance-Aktie im vergangenen Monat eingeschätzt.

Die Zurich Insurance-Aktie wurde im Januar 2026 von 7 Experten analysiert.

2 Experten stufen die Zurich Insurance-Aktie als Kauf ein, 4 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, 1 Analyst empfiehlt die Zurich Insurance-Aktie zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 563,43 CHF beziffert, während sich der aktuelle SWX-Aktienkurs von Zurich Insurance auf 549,00 CHF beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Jefferies & Company Inc.520,00 CHF-5,2829.01.2026
Jefferies & Company Inc.520,00 CHF-5,2822.01.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)642,00 CHF16,9420.01.2026
Jefferies & Company Inc.520,00 CHF-5,2819.01.2026
JP Morgan Chase & Co.525,00 CHF-4,3719.01.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)642,00 CHF16,9408.01.2026
Deutsche Bank AG575,00 CHF4,7407.01.2026

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Zurich Gruppe Deutschland