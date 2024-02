Januar 2024: So schätzen Experten die Aktie der Google-Mutter Alphabet ein

20 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Alphabet A (ex Google)-Aktie veröffentlicht.

18 Experten sehen das Papier als Kauf, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von Alphabet A (ex Google) mit Halten ein.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 163,80 USD, was einem Anstieg von 23,45 USD zum aktuellen NDB-Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie von 140,35 USD gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum RBC Capital Markets 155,00 USD 10,44 31.01.2024 UBS AG 150,00 USD 6,88 31.01.2024 JP Morgan Chase & Co. 165,00 USD 17,56 31.01.2024 Barclays Capital 173,00 USD 23,26 31.01.2024 Jefferies & Company Inc. 175,00 USD 24,69 31.01.2024 RBC Capital Markets 155,00 USD 10,44 29.01.2024 Jefferies & Company Inc. 170,00 USD 21,13 24.01.2024 RBC Capital Markets 155,00 USD 10,44 11.01.2024 Bernstein Research 140,00 USD -0,25 03.01.2024

Redaktion finanzen.ch