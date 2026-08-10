JANOME SEWING MACHINE: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

JANOME SEWING MACHINE hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurden 44.05 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte JANOME SEWING MACHINE -17.020 JPY je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat JANOME SEWING MACHINE 10.48 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 31.03 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8.00 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch