Jana Small Finance Bank vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Jana Small Finance Bank hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 23.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 16.12 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 7.13 INR je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Jana Small Finance Bank mit einem Umsatz von insgesamt 18.16 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.52 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 16.97 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch