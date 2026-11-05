Jamshri Realty stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Jamshri Realty hat am 02.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.03 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0.120 INR je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 17.0 Millionen INR, gegenüber 19.3 Millionen INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 11.94 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch