Jamieson Wellness liess sich am 16.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Jamieson Wellness die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.15 CAD beziffert, während im Vorjahresquartal 0.360 CAD je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Quartal hat Jamieson Wellness 203.7 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2.21 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 199.3 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch