James Warren Tea stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

James Warren Tea präsentierte in der am 08.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 25.55 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 38.49 INR erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 174.3 Millionen INR – eine Minderung von 33.08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 260.5 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch