James River Group: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

James River Group hat am 09.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -4.08 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei James River Group ein EPS von -0.020 USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat James River Group 147.7 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 14.49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 172.7 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch