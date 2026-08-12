James River Group vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

James River Group hat am 10.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.10 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.060 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8.32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 160.3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 174.8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch