James Maritime äusserte sich am 20.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.09 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das James Maritime ein Ergebnis je Aktie von -0.070 USD vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 134.48 Prozent auf 2.0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0.9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch