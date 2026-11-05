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05.11.2026 23:29:46
James Hardie Swings To Q2 Profit
(RTTNews) - James Hardie Industries plc (JHX) on Thursday, reported net income for the second quarter of 2026, compared with a net loss in the same period last year, as higher sales and lower acquisition-related expenses boosted operating performance.
Net income reached $151 million, or $0.26 per share, compared with a net loss of $55.8 million, or $0.10 per share, a year earlier.
Net sales increased 24 percent to $1.428 billion from $1.155 billion, while gross profit climbed to $562.4 million from $378.7 million. Operating income rose sharply to $263.3 million from $12.5 million.
For the first six months of 2026, net income increased to $255.3 million from $6.8 million, while net sales rose to $2.746 billion from $1.918 billion.
The company reaffirmed its full-year fiscal 2027 net sales guidance of $4.990 billion to $5.133 billion and adjusted EBITDA outlook of $1.446 billion to $1.534 billion. However, it increased its free cash flow target to more than $650 million. For the third quarter, James Hardie expects net sales of $1.058 billion to $1.140 billion and adjusted EBITDA of $298 million to $320 million.
JHX is currently trading after hours at $27.97, down $0.69 or 2.41 percent on the New York Stock Exchange.
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
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Nachrichten zu James Hardie Industries PLC (spons. ADRs)
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Analysen zu James Hardie Industries PLC (spons. ADRs)
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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