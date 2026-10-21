Jaiprakash Power Ventures stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Jaiprakash Power Ventures hat am 19.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Jaiprakash Power Ventures hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.04 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.200 INR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Jaiprakash Power Ventures im vergangenen Quartal 15.12 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5.13 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Jaiprakash Power Ventures 14.38 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch