Jainco Projects (India) stellte am 14.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 56.94 Prozent auf 1.1 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0.7 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch