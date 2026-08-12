Jain Irrigation Systems zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Jain Irrigation Systems gab am 10.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.20 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.200 INR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Jain Irrigation Systems in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2.41 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 15.08 Milliarden INR im Vergleich zu 15.46 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch