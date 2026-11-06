Jain Irrigation Systems: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Jain Irrigation Systems hat am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.23 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.210 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 15.77 Milliarden INR gegenüber 14.32 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch