Jain Irrigation Systems stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Jain Irrigation Systems lud am 10.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Jain Irrigation Systems hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.20 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.200 INR je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Jain Irrigation Systems in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 2.41 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 15.08 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 15.46 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch