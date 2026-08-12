Jain Irrigation Systems stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Jain Irrigation Systems hat am 10.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Jain Irrigation Systems in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 11.80 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 159.3 Millionen USD im Vergleich zu 180.6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch