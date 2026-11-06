Jain Irrigation Systems mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Jain Irrigation Systems liess sich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Jain Irrigation Systems die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.23 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.210 INR je Aktie vermeldet.

Jain Irrigation Systems hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15.77 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10.08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 14.32 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch