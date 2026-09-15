JAIC legte Quartalsergebnis vor

JAIC lud am 14.09.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 90.79 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 162.23 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 1.13 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 14.82 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.33 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch