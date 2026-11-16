Jahwa Electronics öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Jahwa Electronics hat am 13.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 149.00 KRW gegenüber 1162.00 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1.21 Prozent auf 252.80 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 255.90 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch