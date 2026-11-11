Jahez International Company for Information and Technology Registered: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Jahez International Company for Information and Technology Registered gab am 10.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.01 SAR. Im Vorjahresquartal hatten 0.310 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Jahez International Company for Information and Technology Registered 748.5 Millionen SAR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 40.36 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 533.3 Millionen SAR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch