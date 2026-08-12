Jahez International Company for Information and Technology Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Jahez International Company for Information and Technology Registered hat am 10.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.08 SAR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.120 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Jahez International Company for Information and Technology Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 34.55 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 763.0 Millionen SAR im Vergleich zu 567.1 Millionen SAR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch