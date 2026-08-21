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21.08.2026 06:37:00
Jaguar Health stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Jaguar Health hat am 19.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 15.70 USD gegenüber -359.100 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 58.72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1.2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 3.0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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