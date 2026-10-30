Jagsonpal Pharmaceuticals gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Jagsonpal Pharmaceuticals präsentierte am 28.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1.86 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1.88 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 29.42 Prozent auf 963.7 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 744.7 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch