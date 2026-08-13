Jagran Prakashan präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Jagran Prakashan hat sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2.70 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Jagran Prakashan ein EPS von 3.09 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 4.99 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.60 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch