Jagjanani Textiles präsentierte Quartalsergebnisse

Jagjanani Textiles hat am 03.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Jagjanani Textiles hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.03 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.020 INR je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.ch