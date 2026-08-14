Jagjanani Textiles legte Quartalsergebnis vor

Jagjanani Textiles hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Jagjanani Textiles hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.02 INR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0.020 INR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Redaktion finanzen.ch