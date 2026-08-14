Jagan Lamps mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Jagan Lamps hat am 12.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1.45 INR gegenüber 0.510 INR im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Jagan Lamps mit einem Umsatz von insgesamt 128.9 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 89.8 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 43.51 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch