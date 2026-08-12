Jade Biosciences stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Jade Biosciences liess sich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Jade Biosciences die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.76 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Jade Biosciences ein EPS von -0.860 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch