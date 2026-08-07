Jadard Technology A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Jadard Technology A hat am 06.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es stand ein EPS von 0.23 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Jadard Technology A noch ein Gewinn pro Aktie von 0.200 CNY in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2.37 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 669.4 Millionen CNY umgesetzt, gegenüber 653.9 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch