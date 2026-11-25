Jacobs Solutions hat am 23.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1.40 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.920 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Jacobs Solutions im vergangenen Quartal 4.71 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 49.39 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Jacobs Solutions 3.15 Milliarden USD umsetzen können.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 3.34 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Jacobs Solutions 2.38 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite standen 15.76 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 12.02 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch