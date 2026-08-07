Jacobs Solutions: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Jacobs Solutions äusserte sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1.15 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1.55 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 34.49 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4.07 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 3.03 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch