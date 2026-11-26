Jacktel AS Registered hat am 25.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.14 NOK ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.150 NOK je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8.20 Prozent auf 180.9 Millionen NOK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 167.2 Millionen NOK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch