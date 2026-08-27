Jacktel AS Registered stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Jacktel AS Registered hat am 25.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0.17 NOK beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.190 NOK je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Jacktel AS Registered im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10.09 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 184.8 Millionen NOK. Im Vorjahresviertel waren 167.8 Millionen NOK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch