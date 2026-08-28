Jackson Financial Aktie 111107330 / US46817M1071
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28.08.2026 17:04:00
Jackson Hole: Fed-Chef Warsh signalisiert Bereitschaft zur Zinserhöhung
Jackson FinancialKevin Warsh äussert sich besorgt über die US-Inflation, sie sei immer noch „zu hoch“. Damit erhöht der Chef der Federal Reserve die Wahrscheinlichkeit auf eine kommende Erhöhung des Leitzinses in den USA.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
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Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
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