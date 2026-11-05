Jackson Financial stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Jackson Financial hat am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 12.37 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.920 USD erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Jackson Financial mit einem Umsatz von insgesamt 1.54 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.42 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 8.90 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch