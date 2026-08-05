Jackson Financial öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Jackson Financial hat am 03.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 9.16 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2.34 USD je Aktie in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 135.67 Prozent auf 168.0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von -471.0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch