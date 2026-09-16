Jacks International stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Jacks International präsentierte in der am 14.09.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.07.2026 endete.

Auf der Umsatzseite belief sich das Ergebnis auf 0.8 Millionen SGD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0.8 Millionen SGD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch