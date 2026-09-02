Jackpot Digital stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Jackpot Digital hat am 31.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0.01 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0.010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 0.1 Millionen CAD, gegenüber 0.2 Millionen CAD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 56.52 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch