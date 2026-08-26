Jack Sewing Machine stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Jack Sewing Machine äusserte sich am 25.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.52 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.510 CNY je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 1.90 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.58 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch