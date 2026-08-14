Jack in the Box verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Jack in the Box hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es stand ein EPS von 1.03 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Jack in the Box noch ein Gewinn pro Aktie von 1.15 USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Jack in the Box in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 22.62 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 257.7 Millionen USD im Vergleich zu 333.0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch