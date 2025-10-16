Jack in the Box Aktie 843471 / US4663671091
16.10.2025 13:41:12
Jack In The Box To Sell Del Taco For $115 Mln Cash
(RTTNews) - Jack in the Box Inc. (JACK), a fast food restaurant chain, said on Thursday that it has inked a deal to sell its subsidiary, Del Taco Holdings Inc., for $115 million in cash to Yadav Enterprises Inc., an operator of franchise restaurants.
The transaction is expected to close by January 2026. The seller intends to use the net proceeds from the sale to repay a part of the existing fixed-rate senior secured notes and debt.
Lance Tucker, CEO of Jack in the Box Inc., said: "This divestiture is an important step in returning to simplicity, and we look forward to focusing on our core Jack in the Box brand."
JACK was up by 2.13% at $19.69 in the pre-market trade on the Nasdaq.
|
05.08.25
|Ausblick: Jack in the Box zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
22.07.25
|Erste Schätzungen: Jack in the Box veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Gold auf Allzeithoch, Dollar unter Druck: Kippt jetzt der KI-Hype?
Gold auf Allzeithoch, US-Dollar unter Druck, KI-Hype, US-Schuldenkrise, Stagflation, Zinswende, Government Shutdown, steigende Anleiherenditen, Europa in der Zinsfalle (Frankreich, UK), Japan hebt Leitzinsen an, Immobilien- & Aktienblase in den USA, Notenbanken kaufen Gold.
Im Interview analysiert Marco Ludescher (Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich) die Lage an den Kapitalmärkten. Olivia Hähnel (BX Swiss) hakt nach: Was bedeutet die Goldrally für Anleger? Kippt der KI-Hype? Wie wirken Schulden, Inflation und Zinspolitik auf Aktien, Anleihen und Immobilien?
Überblick:
– Gold & Währungen: Rekord-Gold vs. schwacher US-Dollar (DXY).
– Makro & Zinsen: Zinswende der Notenbanken vs. steigende Marktrenditen; Stagflations-Risiko.
– USA-Fokus: Defizite, Shutdown, Konsumdruck, Immobilienmarkt, Tech-Bewertungen.
– Europa: Frankreich & UK unter Druck; Emissionen, Hypotheken, Unternehmenslage.
– Japan: Ende der Ultra-Niedrigzinsen? YCC-Folgen für Yen & Renditen.
– KI & Tech: Investitionswelle (Nvidia, OpenAI, Oracle, CoreWeave, Meta, Amazon) – Chance oder KI-Blase?
– Takeaways: Rolle von Edelmetall-Produzenten, Diversifikation, schrittweises Vorgehen.
