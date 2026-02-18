|
18.02.2026 23:52:02
Jack In The Box Q1 Income Falls
(RTTNews) - Jack in the Box (JBX) announced a profit for first quarter that Drops, from last year
The company's earnings totaled $14.38 million, or $0.75 per share. This compares with $30.99 million, or $1.61 per share, last year.
Excluding items, Jack in the Box reported adjusted earnings of $19.24 million or $1.00 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 5.8% to $349.51 million from $371.06 million last year.
Jack in the Box earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $14.38 Mln. vs. $30.99 Mln. last year. -EPS: $0.75 vs. $1.61 last year. -Revenue: $349.51 Mln vs. $371.06 Mln last year.
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Lam Research, Applied Materials & Safran mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Lam Research
✅ Applied Materials
✅ Safran SA
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDow schlussendlich fester -- SMI schliesst erstmals über 13'800 Punkte -- DAX letztlich im Plus -- Nikkei beendet Handel fester - Chinas Börsen ruhen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten Gewinne zur Wochenmitte. Die Wall Street zeigte sich von ihrer positiven Seite. Der japanische Aktienmarkt legte am Mittwoch zu.